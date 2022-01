Coppa d’Africa, la rivincita dei più deboli: da Kamara “Fabianski” ad Alhadhur, portiere per un giorno (Di martedì 25 gennaio 2022) Le favole spesso hanno un lieto fine da raccontare, qualcosa di bello da ricordare: la Coppa d’Africa c’ha insegnato ad apprezzare la sconfitte. Una competizione in cui per ora è successo di tutto, quasi da calcio dilettantistico con alcuni sprazzi di qualità. La Sierra Leone e le Comore si candidano sicuramente ad un oscar come attori non protagonisti. Due pagine scritte da due portieri, anzi, uno di ruolo ed un altro in prestito dalla difesa. Kamara “Fabianski”: c’è chi dice no Avere il soprannome di un collega fa capire la natura di questo personaggio, la sua umiltà ed anche la sua vena di pazzia. In campo sempre allegro, una faccia da meme ed un portamento da idolo delle folle. Non è il solo ad avere un “secondo nome”, è una tradizione che non segue soltanto lui. Negli East End Lions ci sono altri 2 Mohamed ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022) Le favole spesso hanno un lieto fine da raccontare, qualcosa di bello da ricordare: lac’ha insegnato ad apprezzare la sconfitte. Una competizione in cui per ora è successo di tutto, quasi da calcio dilettantistico con alcuni sprazzi di qualità. La Sierra Leone e le Comore si candidano sicuramente ad un oscar come attori non protagonisti. Due pagine scritte da due portieri, anzi, uno di ruolo ed un altro in prestito dalla difesa.”: c’è chi dice no Avere il soprannome di un collega fa capire la natura di questo personaggio, la sua umiltà ed anche la sua vena di pazzia. In campo sempre allegro, una faccia da meme ed un portamento da idolo delle folle. Non è il solo ad avere un “secondo nome”, è una tradizione che non segue soltanto lui. Negli East End Lions ci sono altri 2 Mohamed ...

