Elezioni Presidente della Repubblica, i risultati della prima votazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elezioni del Presidente Repubblica, non c'è accordo: a vincere sono state le schede bianche, ben 672, mentre quelle nulle sono state 49. Tra i partiti non c'è stato quindi l'accordo, ma si è aperto un dialogo tra Conte, Salvini e Letta: lo conferma un comunicato stampa congiunto firmato Lega-Pd inviato al termine dell'incontro tra Salvini e Letta. Il risultato al termine del voto di oggi Al termine della votazione di oggi, dopo lo spoglio, sono state conteggiate 672 schede bianche e 49 schede nulle. Per quanto riguarda i voti, Paolo Maddalena ha preso 36 preferenze, Sergio Mattarella 16, Marta Cartabia 9, Guido De Martini 7, Roberto Cassinelli 7, Antonio Tasso 7, Silvio Berlusconi 7, Ettore Rosato 6, Umberto Bossi 6. Ricordiamo che per quanto riguarda le prime tre votazioni saranno ...

