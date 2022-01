Quirinale, le mosse del centrodestra dopo il ritiro di Berlusconi: cresce l’ipotesi Casellati. Oggi nuovo confronto (Di domenica 23 gennaio 2022) A 24 ore dalla prima votazione per il Quirinale, gli occhi sono puntati sui movimenti all’interno del centrodestra, e su quelli di Matteo Salvini in particolare. Ieri, 22 gennaio, dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, fonti della Lega hanno subito fatto sapere che Salvini «ha contattato i segretari degli altri partiti per confermare quanto emerso durante la riunione. Il leader della Lega ha chiarito ai suoi interlocutori che il centrodestra lavora a una rosa di nomi, tutti di altro profilo». Nei panni di aspirante kingmaker, Salvini cerca ora un nome che sia condiviso all’interno della coalizione ma che, a differenza di quello di Berlusconi, possa raccogliere consensi anche nel centro e tra le file del Movimento 5 stelle. La ricerca di una figura di «alto profilo» e le ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) A 24 ore dalla prima votazione per il, gli occhi sono puntati sui movimenti all’interno del, e su quelli di Matteo Salvini in particolare. Ieri, 22 gennaio,il passo indietro di Silvio, fonti della Lega hanno subito fatto sapere che Salvini «ha contattato i segretari degli altri partiti per confermare quanto emerso durante la riunione. Il leader della Lega ha chiarito ai suoi interlocutori che illavora a una rosa di nomi, tutti di altro profilo». Nei panni di aspirante kingmaker, Salvini cerca ora un nome che sia condiviso all’interno della coalizione ma che, a differenza di quello di, possa raccogliere consensi anche nel centro e tra le file del Movimento 5 stelle. La ricerca di una figura di «alto profilo» e le ...

