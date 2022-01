Raffaella Fico smentisce una news sul suo conto e parla di Manila al GF Vip: “E’ una bandiera che va come il vento…” – VIDEO (Di sabato 22 gennaio 2022) Raffaella Fico in diretta con Gaia Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip Party ha “smentito” la news lanciata da Casa Chi in merito al suo possibile distacco nei confronti del Grande Fratello Vip prendendone le distanze. Raffaella Fico smentisce una news sul suo conto e parla di Manila No, non è vero che sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 gennaio 2022)in diretta con Gaia Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip Party ha “smentito” lalanciata da Casa Chi in merito al suo possibile distacco nei confronti del Grande Fratello Vip prendendone le distanze.unasul suodiNo, non è vero che sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

larabettini1974 : RT @MartyMSB: Non Soleil che finalmente vuole cominciare a prendere provvedimenti legali, lei semplicemente è così piena pronta a sbroccare… - elisabe89376579 : RT @MartyMSB: Non Soleil che finalmente vuole cominciare a prendere provvedimenti legali, lei semplicemente è così piena pronta a sbroccare… - chiara_sciuto : RT @MartyMSB: Non Soleil che finalmente vuole cominciare a prendere provvedimenti legali, lei semplicemente è così piena pronta a sbroccare… - gio88milano : RT @MartyMSB: Non Soleil che finalmente vuole cominciare a prendere provvedimenti legali, lei semplicemente è così piena pronta a sbroccare… - Amuraovonn : RT @blogtivvu: Raffaella Fico smentisce una news sul suo conto e parla di Manila al GF Vip: “E’ una bandiera che va come il vento…” – VIDEO… -