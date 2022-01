Ostia | lavori su viale dei Romagnoli | come cambierà la viabilità a febbraio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 gennaio 2022)– Partiranno il prossimo 31 gennaio idi rifacimento stradale sudei, a. Nello specifico, le operazioni, che si svolgeranno in orario notturno, riguarderanno il tratto compreso tra via della Macchiarella e via Gastone Maspero. Per questo motivo, nella porzione di strada interessata il X Gruppo Mare di Polizia Locale ha istituito, fino al 282022, dalle ore 22 alle 6: il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati; il senso unico alternato. Per leggere la determina in versione integrale, clicca qui.