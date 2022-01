Coppa d’Africa, Bennacer & co. subito disponibili: accordo anti-quarantena, solo ‘stretto controllo’ (Di venerdì 21 gennaio 2022) La norma prevede un periodo di isolamento di 10 giorni per chi rientra dal Camerun. Ma per i calciatori c’è l’esenzione, frutto di un accordo che permette ai calciatori di essere subito disponibili per i rispettivi club dopo la Coppa d’Africa. Per accontentare le società europee restie a perdere i calciatori per il torneo continentale, si è giunti ad un accordo tra le autorità sanitarie e statali e quelle calcistiche che prevede uno stretto controllo dei giocatori di ritorno dal Camerun. Un monitoraggio, quindi, ma senza quarantena. Questo vale in Inghilterra per Partey, già sceso in campo (ed espulso) con l’Arsenal contro il Liverpool dopo l’eliminazione del suo Ghana. Ma ovviamente vale anche per gli ‘italiani’. A partire da Bennacer, eliminato a ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) La norma prevede un periodo di isolamento di 10 giorni per chi rientra dal Camerun. Ma per i calciatori c’è l’esenzione, frutto di unche permette ai calciatori di essereper i rispettivi club dopo la. Per accontentare le società europee restie a perdere i calciatori per il torneo continentale, si è giunti ad untra le autorità sanitarie e statali e quelle calcistiche che prevede uno stretto controllo dei giocatori di ritorno dal Camerun. Un monitoraggio, quindi, ma senza. Questo vale in Inghilterra per Partey, già sceso in campo (ed espulso) con l’Arsenal contro il Liverpool dopo l’eliminazione del suo Ghana. Ma ovviamente vale anche per gli ‘italiani’. A partire da, eliminato a ...

