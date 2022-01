Salernitana, Gravina: “Iervolino ha salvato il club, non si prescinde dalle regole” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sono felice per Salerno e per la Salernitana. L’arrivo di un nuovo proprietario ha salvato il club dall’esclusione. Abbiamo dimostrato che non si può prescindere dal rispetto delle regole che tutelano il sistema. Sui valori e sui principi cardine del nostro movimento non ammetterò mai deroghe”. Queste sono le parole di Gabriele Gravina, intervenuto recentemente ai microfoni de ‘La Nuova Sardegna’, al fine di definire la situazione della Salernitana. Il presidente della Figc ha elogiato l’operato di Danilo Iervolino, nuovo proprietario della società campana, il quale ha letteralmente prelevato la squadra dagli inferi per permetterle la permanenza in paradiso. Salernitana in Serie A, in lotta per la salvezza, e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sono felice per Salerno e per la. L’arrivo di un nuovo proprietario haildall’esclusione. Abbiamo dimostrato che non si puòre dal rispetto delleche tutelano il sistema. Sui valori e sui principi cardine del nostro movimento non ammetterò mai deroghe”. Queste sono le parole di Gabriele, intervenuto recentemente ai microfoni de ‘La Nuova Sardegna’, al fine di definire la situazione della. Il presidente della Figc ha elogiato l’operato di Danilo, nuovo proprietario della società campana, il quale ha letteralmente prelevato la squadra dagli inferi per permetterle la permanenza in paradiso.in Serie A, in lotta per la salvezza, e ...

