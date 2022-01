Piemonte, Sicilia e FVG verso l'arancione. Rischio rosso per la Valle d'Aosta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con due ricoveri in più in terapia intensiva in Valle d’Aosta scatterebbe il lockdown con negozi e impianti di sci chiusi. Anche la Puglia verso la zona gialla Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con due ricoveri in più in terapia intensiva ind’scatterebbe il lockdown con negozi e impianti di sci chiusi. Anche la Pugliala zona gialla

Advertising

larthal : RT @Hygbor: Piemonte, Sicilia e FVG verso l'arancione. Rischio rosso per la Valle d'Aosta - Il Sole 24 ORE - bizcommunityit : Piemonte, Sicilia e FVG verso l'arancione. Rischio rosso per la Valle d'Aosta - Cirenderaliberi : Piemonte, Sicilia e FVG verso l'arancione. Rischio rosso per la Valle d'Aosta - via - Hygbor : Piemonte, Sicilia e FVG verso l'arancione. Rischio rosso per la Valle d'Aosta - Il Sole 24 ORE - NinoAiello7 : shared via upday -