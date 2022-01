Il bollettino Covid di oggi 19 gennaio 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi dati su contagi, decessi e... Leggi su europa.today (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'epidemia di coronavirus in Italia: ildi, mercoledì 19. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovisu, decessi e...

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - caterino_teresa : RT @LaNotiziaTweet: Bollettino senza asintomatici e stop all’Italia a colori. Le Regioni aboliscono il Covid. I governatori vogliono nascon… - DavideRonni : 'Dati falsi'. È bufera sull’ultimo bollettino Covid: ecco come si sono fregati da soli -