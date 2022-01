Green economy, Lombardia prima regione per eco-investimenti e green jobs (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con 89.784 imprese, la Lombardia è al primo posto in Italia nella graduatoria regionale per numero assoluto di aziende che hanno investito in tecnologie green. A livello provinciale è Milano, con le sue 35.352 imprese green, la provincia più virtuosa della Lombardia. Seconda Varese con 11.712 imprese, terza Monza con 9.480, Como con 7.868, Bergamo 6.598, Brescia 5.911. Poi Pavia con 2801; Mantova con 2691; Lecco con 2403; Cremona con 1921; Sondrio con 1383 e infine Lodi con 1244. Sono i dati del focus Lombardia del dodicesimo rapporto greenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne e con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica. Al rapporto hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con 89.784 imprese, laè al primo posto in Italia nella graduatoria regionale per numero assoluto di aziende che hanno investito in tecnologie. A livello provinciale è Milano, con le sue 35.352 imprese, la provincia più virtuosa della. Seconda Varese con 11.712 imprese, terza Monza con 9.480, Como con 7.868, Bergamo 6.598, Brescia 5.911. Poi Pavia con 2801; Mantova con 2691; Lecco con 2403; Cremona con 1921; Sondrio con 1383 e infine Lodi con 1244. Sono i dati del focusdel dodicesimo rapportoItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne e con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica. Al rapporto hanno ...

