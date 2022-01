Forum Economico Mondiale | sì a carbon tax e stop sussidi

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)aia chi produce inquinamento, una soluzione con la quale “alimentiamo lo stesso problema che cerchiamo di risolvere“, e l’introduzione immediata di unatax “aggressiva“: queste sono le uniche due strade per finanziare la ricerca nelle fonti di energia green, abbassare i costi dell’energia green e avvicinarsi agli obiettivi di contenimento del riscaldamento globale. E’ al, in versione virtuale dopo il nuovoai meeting di Davos causa Omicron, che sale il pressing per una svolta drastica nelle politiche climatiche. E a farsene portavoce sono stati Bill Gates e John Kerry.