Covid oggi Usa, superata soglia 850mila morti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno superato la triste soglia degli 850mila morti per il Covid-19 dall’inizio della pandemia. L’ultimo bollettino dei Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc), riporta 1.127 decessi in 24 ore per un totale di 850.575 morti, mentre il Paese è investito da una nuova ondata dovuta alla variante omicron. I contagi in 24 ore sono 855mila, per un totale di oltre 66,7 milioni di casi. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il 63% della popolazione ha ricevuto due dosi e il 75% almeno una. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno superato la tristedegliper il-19 dall’inizio della pandemia. L’ultimo bollettino dei Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc), riporta 1.127 decessi in 24 ore per un totale di 850.575, mentre il Paese è investito da una nuova ondata dovuta alla variante omicron. I contagi in 24 ore sono 855mila, per un totale di oltre 66,7 milioni di casi. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il 63% della popolazione ha ricevuto due dosi e il 75% almeno una. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - TgLa7 : ????#Covid: oggi 228.179 casi e 434 morti ???? - Adnkronos : Covid in #Israele, 127mila nuovi casi in due giorni.#ultimora - Chicchi30034355 : RT @valy_s: Dopo “ricoveri CON #Covid19 / PER #Covid19”… oggi si può sdoganare anche “morti CON #Covid19 / PER #COVID19”.. ossia il fatto c… - mikywhite : @ladyonorato Onorevole nella provincia di Ferrara gli ospedali sono in tilt come a Roma. Sanitari assenti per Covid… -