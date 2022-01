Atletico Madrid | Gerrard tenta Suarez | Aston Villa in pressing sull’attaccante

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ha messo gli occhi su Luis, concreto obiettivo di mercato per la nota compagine inglese. Steven, allenatore del club di Premier League, ha avviato i primi contatti per portare l’ex Barcellona in Inghilterra; la punta die Uruguay sarebbeta dalla possibilità, come riportano i quotidiani iberici, sebbene non siano chiare le intenzioni della proprietà madrilena. I Colchoneros di Diego Simeone, infatti, consideranoun punto di riferimento offensivo, un’arma in più contro difese chiuse e difficili da districare. Nel dettaglio, però,, compagno di squadra dell’attaccante sudamericano al Liverpool, starebbendo un’opera di convincimento personale. ...

I due hanno giocato insieme nel Liverpool(SPAGNA) - Secondo la stampa spagnola Luis Suarez potrebbe tornare in Premier League. L'attaccante dell', 35 anni il prossimo 24 gennaio, sarebbe nel mirino dell'Aston Villa. Il tecnico del club ed ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool, Steven Gerrard, avrebbe chiamato l'...Da quanto si apprende, Suarez, ora all', sarebbe in uscita e avrebbe già rifiutato alcune proposte dal Brasile come quelle del Palmeiras, del Corinthians e dell'Mineiro. ...L'Aston Villa ha messo gli occhi su Luis Suarez, concreto obiettivo di mercato per la nota compagine inglese. Steven Gerrard, allenatore del club di Premier League, ha avviato i primi contatti per por ...In uscita dall’Atletico Madrid, Suarez sta pensando al suo futuro. Il quasi 35enne attaccante, accostato in passato anche alla Juventus, vorrebbe, secondo il Mundodeportivo, tornare a giocare in Premi ...