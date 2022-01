L' Ue vara strategia sull' istruzione | ' l' università europea'

Advertising

TachtatzisA : RT @ansaeuropa: 'Più che a una Bologna 2.0 siamo a una mega-Bologna', ha commentato il commissario e vice-presidente Margaritis Schinas pre… - OgnianZlatev : RT @ansaeuropa: 'Più che a una Bologna 2.0 siamo a una mega-Bologna', ha commentato il commissario e vice-presidente Margaritis Schinas pre… - MargSchinas : RT @ansaeuropa: 'Più che a una Bologna 2.0 siamo a una mega-Bologna', ha commentato il commissario e vice-presidente Margaritis Schinas pre… - ansaeuropa : 'Più che a una Bologna 2.0 siamo a una mega-Bologna', ha commentato il commissario e vice-presidente Margaritis Sch… -

Ultime Notizie dalla rete : vara strategia

Agenzia ANSA

La Commissione Ueoggi la suaper l'università del futuro che, da qui al 2024, dovrà portare alla creazione del diploma europeo e ridisegnare - sempre che gli stati membri si dimostrino reattivi - l'...... Tv - leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor,un piano di ... Tali attività si collocano all'interno di unache pone sempre di più la sostenibilità al ...BRUXELLES, 18 GEN - La Commissione Ue vara oggi la sua strategia per l'università del futuro che, da qui al 2024, dovrà portare alla creazione del diploma europeo e ridisegnare - sempre che ...SCARPA, azienda italiana – con base ad Asolo, Tv – leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, vara un piano di investimenti da 12 milioni di euro destinati allo svilup ...