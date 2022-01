Covid | 228 179 nuovi casi e 434 decessi in 24 ore

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Impennata deiin Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, ipositivi al-19 sono 228.179, quasi il triplo rispetto agli 83.403 resi noti nelle 24 ore precedenti, a fronte però di un numero di tamponi processati superiore, pari a 1.481.349, con il 15,40% di positività. Significativa crescita dei, 434 contro i 287 del rilevamento precedente.I guariti sono 220.811 mentre gli attualmente positivi crescono di 6.878 raggiungendo un totale 2.562.156. Sul fronte ospedaliero, i ricoveri nei reparti ordinari si incrementano segnando un dato complessivo di 19.448 (+220); quasi stabili invece le terapie intensive, 1.715 (-2) con 150ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.540.993 persone. La Lombardia è la prima regione ...

Nuovo record di contagi da inizio pandemia, oggi 228.179, numero più alto del precedente picco di una settimana fa, quando di casi se ne erano contati 220mila. Ieri erano 83.403 ma con 541mila tamponi, mentre oggi i test eseguiti sono quasi un milione e mezzo. I pazienti in terapia intensiva sono 1.715, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi ...