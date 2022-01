Allarme criceti positivi al Covid | oltre duemila animaletti saranno abbattuti “Non baciateli né abbandonateli per strada” | l’avviso delle autorità di Hong Kong

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ledihanno deciso di abbattere circadopo che undici di loro sono risultatial coronavirus in un negozio di animali. Tra quelli che verranno eliminati ci sono iacquistati dal 22 dicembre e che lehanno raccomandato di “non baciare o abbandonare per”. Anche i proprietari dovranno effettuare un test per verificare un’eventualetà al virus perché gli esperti della sanità ritengono che “non si può escludere una trasmissione del coronavirus da animale a uomo” e viceversa. Nel corso di una conferenza stampa Leung Siu-fai, direttore del Dipartimento per l’agricoltura, la pesca e la conservazione (Afcd), ha indicato come sospette due importazioni di ...

