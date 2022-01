Milan, Antonio Vitiello sui rinnovi: “Ci sono segnali positivi” (Di martedì 18 gennaio 2022) Il noto giornalista ha parlato a Radio Rossonera della situazione rinnovi di contratto in casa Milan: ecco le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Il noto giornalista ha parlato a Radio Rossonera della situazionedi contratto in casa: ecco le sue dichiarazioni.

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, @AntoVitiello sui rinnovi: 'Ci sono segnali positivi' #ACMilan #Milan #SempreMilan - milizia_antonio : RT @dietrologist: Hanno inventato il termine piagnoni per coprire le malefatte arbitrali contro la Roma, ma sono i primi a fare i piangina… - Alemilanista86 : RT @aireemilan: Che poi c'è una cosa che non mi spiego. Perché certe squadre (le piccole) quando vedono il Milan hanno il fuoco di Sant'Ant… - aireemilan : Che poi c'è una cosa che non mi spiego. Perché certe squadre (le piccole) quando vedono il Milan hanno il fuoco di… - antonio_staglia : @skskriniar Normale per te, il tuo account è Skriniar che di nome fa Milan, sei autorizzata ???? -