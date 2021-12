La maglia metallica di Linda Evangelista? L’outfit delle feste che non ti aspetti

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Anno 1994., per mano al suo fidanzato del tempo, l’attore Kyle MacLachlan, incanta i paparazzi inguainata in un tubino di. Non un abito qualunque, ma una creazione iconica effetto see-through dalle sfumature silver firmata Gianni Versace. Lo stilista calabrese aveva infatti trasformato questo insolito tessuto in uno dei suoi marchi di fabbrica. Se Paco Rabanne aveva già proposto abiti di metallo negli Anni 60, Gianni fu il primo, nel 1982, a portare nelle sue collezioni una versione duttile come un tessuto. La sua nuova, battezzata al tempo Oroton fu creata con una tecnica inventata dalla Manifattura Atelier Friedrich Münch. Si poteva drappeggiare, colorare e arricchire di applicazioni. Dando vita a abiti sinuosi e ultra sexy....

Gli abiti in oroton, i dettagli bondage e il pin dress di Liz Hurley Nel 1982 Gianni Versace sceglie l'oroton , un tessuto tecnologico fatto di una particolare e leggerissima, per ...... vedi il suo "perfetto vestito per le feste" in jersey metallizzato con "zip nelle maniche" e "realizzato con una fantasticache lo rende anche così comodo da indossare".