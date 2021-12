Covid, Leicester in emergenza: a Napoli senza sette giocatori (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Leicester affronterà il Napoli in piena emergenza e senza sette giocatori , risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è il tecnico degli inglesi Brandon Rodgers in conferenza stampa. " Sono sette ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilaffronterà ilin piena, risultati positivi al. Ad annunciarlo è il tecnico degli inglesi Brandon Rodgers in conferenza stampa. " Sono...

