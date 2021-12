Champions League, Milan fuori ma incassa almeno 45 milioni di euro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Milan esce di scena ai gironi di Champions League, ma l’avventura europea ha comunque fruttato alle casse della società. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, il club rossonero incasserà almeno 45 milioni di euro dalla UEFA. In particolare, 15,64 milioni arrivano nelle casse per il bonus partecipazione, 17,1 milioni per il ranking storico/decennale, 6 milioni per la prima quota del market pool e infine 3,73 milioni per il bonus risultati. A questi va aggiunta poi la seconda parte del market pool, che verrà invece calcolata sulla base dei risultati delle altre italiane nella competizione. In ogni caso si tratterà di almeno altri 2,7 milioni di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilesce di scena ai gironi di, ma l’avventurapea ha comunque fruttato alle casse della società. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, il club rossonero incasserà45didalla UEFA. In particolare, 15,64arrivano nelle casse per il bonus partecipazione, 17,1per il ranking storico/decennale, 6per la prima quota del market pool e infine 3,73per il bonus risultati. A questi va aggiunta poi la seconda parte del market pool, che verrà invece calcolata sulla base dei risultati delle altre italiane nella competizione. In ogni caso si tratterà dialtri 2,7di ...

