GF Vip 6, Lulù Selassié ricorda il periodo difficile della sua famiglia: “non riuscivamo a mangiare" (Di martedì 7 dicembre 2021) Lulù Selassié ha ricordato tra le lacrime, ieri sera al GF Vip 6, il periodo in cui la sua famiglia ha avuto difficoltà anche per mangiare. Lulù Selassié e la sua famiglia hanno attraversato un momento difficile in cui non riuscivano a mangiare: la concorrente del Grande Fratello Vip 6 lo ha ricordato nella puntata del 6 dicembre sottolineando che molte persone si sono allontanate per non aiutarla. L'ultima puntata del GF Vip 6 ha sancito l'eliminazione dal gioco di Patrizia Pellegrino, la concorrente campana è stata sconfitta al televoto da Lulù e Jessica Selassiè, le due principessine etiopi sono state salvate dal pubblico che ha partecipato al televoto del reality e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021)hato tra le lacrime, ieri sera al GF Vip 6, ilin cui la suaha avuto difficoltà anche pere la suahanno attraversato un momentoin cui non riuscivano a: la concorrente del Grande Fratello Vip 6 lo hato nella puntata del 6 dicembre sottolineando che molte persone si sono allontanate per non aiutarla. L'ultima puntata del GF Vip 6 ha sancito l'eliminazione dal gioco di Patrizia Pellegrino, la concorrente campana è stata sconfitta al televoto dae Jessica Selassiè, le due principessine etiopi sono state salvate dal pubblico che ha partecipato al televoto del reality e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié: "Lulù deve uscire dalla relazione tossica con Manuel Bortuzzo" ... Gf Vip Party . La giovane romana, ha raccontato come è stato tornare a casa dopo il suo lungo soggiorno nella Casa di Cinecittà: Secondo l'ex gieffina, la reazione di Lulù all'eliminazione è ...

