Su i contagi, ma anche le vaccinazioni. Esperti: forme gravi anche nei bambini (Di lunedì 6 dicembre 2021) In una settimana +23% di contagi, ma anche boom di vaccinazioni grazie anche a prime e terze dosi. In zona gialla da oggi la provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Al via dal 16 dicembre le ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) In una settimana +23% di, maboom digraziea prime e terze dosi. In zona gialla da oggi la provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Al via dal 16 dicembre le ...

Advertising

borghi_claudio : Volendo si può anche prevedere con una certa precisione quando i media smetteranno di fare confronti con lo stesso… - GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - reportrai3 : Con la nuova ondata di contagi tutto il mondo sta accelerando sui richiami. Anche se la campagna per la terza dose… - ShootersykEku : Arrestate chi ha contraffatto i dati,sequestrate i cellulari x vedere se arrivata qualche circolare al riguardo.For… - Erinni110 : @jimmomo L'ho notato anche io! Forse perché TUTTE le % sono più alte nei V? TUTTE. Dai contagi, alle ospedalizzazio… -