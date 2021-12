Perché l’acqua del mare è salata? (Di lunedì 6 dicembre 2021) il 97% della superficie terrestre è ricoperto di acqua, gran parte della quale è salata. Ma la maggior parte di noi ignora che l’acqua del mare non è sempre stata ricca di sale, anzi alle sue origini ogni specchio d’acqua sulla Terra era dolce. Lo sostengono in molti, a cominciare dal prestigioso National Ocean Service. La concentrazione di sale nel mare, circa 35 grammi per chilo d’acqua, è infatti piuttosto “recente”: parliamo di circa un miliardo di anni fa. Cosa è successo poi? Le principali responsabil della salinità marina sarebbero le rocce, come già ipotizzato dall’astronomo inglese Edmond Halley – sì, è lo stesso della cometa – nel 1715. l’acqua piovana, infatti, dotata di una componente acida, erode le rocce e discioglie i sali in esse contenuti e, come è ormai noto, tutti i corsi d’acqua si ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 6 dicembre 2021) il 97% della superficie terrestre è ricoperto di acqua, gran parte della quale è. Ma la maggior parte di noi ignora chedelnon è sempre stata ricca di sale, anzi alle sue origini ogni specchio d’acqua sulla Terra era dolce. Lo sostengono in molti, a cominciare dal prestigioso National Ocean Service. La concentrazione di sale nel, circa 35 grammi per chilo d’acqua, è infatti piuttosto “recente”: parliamo di circa un miliardo di anni fa. Cosa è successo poi? Le principali responsabil della salinità marina sarebbero le rocce, come già ipotizzato dall’astronomo inglese Edmond Halley – sì, è lo stesso della cometa – nel 1715.piovana, infatti, dotata di una componente acida, erode le rocce e discioglie i sali in esse contenuti e, come è ormai noto, tutti i corsi d’acqua si ...

