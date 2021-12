Manovra | Cgil e Uil senza la Cisl | “Sciopero generale il 16 dicembre Insoddisfatti su fisco | pensioni | scuola | contrasto a precarietà”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La triplice si spacca.e Uil, dopo settimane di esitazioni ela, proclamano per il 16otto ore dicontro la prima legge di Bilancio del governo Draghi. “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del premier e del suo esecutivo”, specifica il comunicato della confederazione di Corso d’Italia, “laè stata considerata insoddisfacente in particolare sul fronte del, delle, della, delle politiche industriali e delalle delocalizzazioni, delalladel lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa ...

e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative ...La lettera di avviso, indirizzata al governo e al presidente del Consiglio Mario Draghi, è partita:e Uil annunciano uno sciopero generale per giovedì 16 dicembre. La mobilitazione, che avrà una durata di otto ore, viene indetta per protestare contro la legge di Bilancio - giudicata inadeguata ...Cgil e Uil considerano "insoddisfacente" la Manovra e proclamano per giovedì 16 dicembre uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma. "Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del ...“Ci mobilitiamo per sollecitare il governo nazionale a correggere una manovra al momento inadeguata ma anche per esporre le emergenze della nostra regione sulle quali è urgente e necessario intervenir ...