Mancini | «Nessun accordo con club di Premier Il mio obiettivo è vincere il Mondiale»

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha smentito categoricamente le indiscrezioni emerse circa un accordo verbale col Manchester United. «Non è vero – ha dichiarato alla presentazione del libro Photoansa 2021 a Roma – Il mio obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo». «Dobbiamo accettare che le cose non siano andate benissimo nel girone, rimboccarci le maniche e ripartire», ha aggiunto il ct. «Abbiamo ancora delle possibilità: non è stato un sorteggio bellissimo ma siamo i campioni d'Europa. Andremo a vincere la prima partita per poi giocarci la finale dei playoff»

