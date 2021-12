Nuova marcia a Bruxelles contro inasprimento misure anti - Covid (Di domenica 5 dicembre 2021) Almeno ottomila persone hanno marciato Nuovamente nel centro di Bruxelles per protestare contro l'inasprimento delle restrizioni anti - Covid imposte dal governo belga nel tentativo di contrastare l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Almeno ottomila persone hannotomente nel centro diper protestarel'delle restrizioniimposte dal governo belga nel tentativo di contrastare l'...

Nuova marcia a Bruxelles contro inasprimento misure anti-Covid

