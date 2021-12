Giustizieri social: la gogna del nuovo Medioevo (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova giustizia Negli ultimi mesi ho notato un fenomeno in netta crescita, in relazione a fatti di cronaca, politica, economia o semplice gossip: l’attacco al “colpevole” di questa o quell’azione, che per la maggior parte delle persone presenti sui social viene ritenuta sbagliata e, dunque, punibile. Una devastante ondata di insulti online, una bolla di indignazione digitale. E la distruzione, conseguente, delle rispettive carriere professionali e personali. Devo ammettere che provo disagio anche di fronte a quello che potrebbe essere un carnefice, quando diventa vittima di una giustizia messa in pratica in piena piazza e senza difesa alcuna. La punizione pubblica nel Medioevo Durante il Medioevo nelle piazze veniva allestita la “gogna”, la vittima imprigionata mani e piedi era esposta alla folla: mortificata, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova giustizia Negli ultimi mesi ho notato un fenomeno in netta crescita, in relazione a fatti di cronaca, politica, economia o semplice gossip: l’attacco al “colpevole” di questa o quell’azione, che per la maggior parte delle persone presenti suiviene ritenuta sbagliata e, dunque, punibile. Una devastante ondata di insulti online, una bolla di indignazione digitale. E la distruzione, conseguente, delle rispettive carriere professionali e personali. Devo ammettere che provo disagio anche di fronte a quello che potrebbe essere un carnefice, quando diventa vittima di una giustizia messa in pratica in piena piazza e senza difesa alcuna. La punizione pubblica nelDurante ilnelle piazze veniva allestita la “”, la vittima imprigionata mani e piedi era esposta alla folla: mortificata, ...

