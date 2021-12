F1 TV8 | orario in chiaro gara GP Arabia Saudita 2021 | programma e palinsesto domenica 5 dicembre

(Di sabato 4 dicembre 2021) Domani sarà il grande giorno dell’attesissimo Gran Premio dell’, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Siamo di fronte ad unadi capitale importanza per la storia di questo campionato. Oggi, infatti, Max Verstappen potrebbe già mettere le mani sul suo primo titolo iridato, ma Lewis Hamilton non è ovviamente d’accordo. I due rivali si sfidano con sole 8 lunghezze di distacco sul tracciato di Jeddah, un cittadino dalle velocità medie stimate oltre i 250kmh. IN TV – Il GP d’sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita delladalle ore ...

Advertising

infoitsport : F1, orario gara GP Arabia Saudita 2021: programma, tv, guida TV8 e Sky - infoitsport : LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: programma FP3 e qualifiche, orario TV8. Video incidente Leclerc - infoitsport : F1, orario qualifiche GP Arabia Saudita 2021: programma, tv, guida TV8 e Sky - infoitsport : Formula 1 | Gedda, Gp Arabia Saudita, orario gara Sky-TV8 live diretta -

Ultime Notizie dalla rete : TV8 orario

...seguire le qualifiche del Gran premio d'Arabia Saudita 2021 in chiaro e in tempo reale su, ma ... e dunque all e due ore di fusocon l'Itala e al fatto che le prove sono state organizzate in ...15.54 Verstappen si migliora ancora, anche se per soli 5 millesimi. Le soft funzionano sulla Red Bull... L'olandese ha effettuato 5 giri con questa mescola attuale. 15.53 La Mercedes è preoccupata: ...Domani sarà il grande giorno dell'attesissimo Gran Premio dell'Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Siamo di fronte ad una domenica di capitale import ...Nell’odierna giornata di sabato 4 dicembre il tracciato di Jeddah sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Per quest’anno le spr ...