Coronavirus Toscana oggi: 677 casi, i dati del 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Firenze, 4 dicembre 2021 - Sono 677 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e resi noti nella mattina di sabato 4 dicembre . I dati sono stati anticipati come sempre dal ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 dicembre 2021) Firenze, 42021 - Sono 677 i nuovidiregistrati innelle ultime 24 ore e resi noti nella mattina di sabato 4. Isono stati anticipati come sempre dal ...

Advertising

SienaFree : Coronavirus in Toscana: 677 nuovi casi, 295 ricoverati, 2 deceduti - NoiTv : Coronavirus, in lieve calo i nuovi positivi in Toscana e in provincia - ilGiunco : Coronavirus Toscana: 677 nuovi casi e due morti. 295 i ricoveri, 49 in terapia intensiva - FIRENZE – In Toscana son… - GrossetoNotizie : Coronavirus: 677 nuovi casi, 525 guarigioni, 2 decessi, un ricovero in più in Toscana - 055firenze : #Coronavirus, in #Toscana 677 nuovi positivi. Altri due decessi -