Draghi manda l’esercito a casa degli studenti per eseguire i tamponi anti-Dad

Roma, 2 dic — La Dad non s'ha da fare, e per scongiurare il rischio verrà attivato anche l'esercito: è l'imperativo che da ieri risuona nelle stanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo la revoca, avvenuta in meno di 24 ore, della nuova circolare sulla quarantena a scuola che prevedeva l'entrata in didattica a distanza con un solo contagiato in classe, si passa — letteralmente — all'artiglieria pesante: palazzo Chigi, preso atto della disponibilità manifestata dalla Struttura Commissariale, ha dato mandato al Generale Francesco Paolo Figliuolo di predisporre un programma di monitoraggio Covid, specifico per le scuole di ogni ordine e grado. Ci si avvarrà delle risorse fornite dall'esercito italiano per incrementare la rapidità della verifica di eventuali casi di infezione per circoscrivere i focolai e, soprattutto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi manda Scuola: mistero sui contagi, il governo manda l'esercito per evitare la Dad Il giorno successivo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ottenuto che la decisione venisse immediatamente cancellata. Resteranno le aziende sanitarie a decidere se e quando una classe deve ...

