Andrea Damante e Giulia De Lellis: il dj ha tradito l'influencer con tre amiche di Uomini e Donne (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La relazione sentimentale e tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è tra le più chiacchierate della storia di "Uomini e Donne". I due si sono conosciuti nel programma condotto da Maria De Filippi nel 2015. Tra Giulia e Andrea fu subito colpo di fulmine. Poi, però, qualcosa è andato storto: l'influencer romana ha scritto addirittura un libro sui tradimenti di Andrea Damante, modello e dj nato a Gela, in Sicilia, ma cresciuto a Verona. Sebbene fossero molto legati all'inizio, la loro storia si interruppe circa un anno fa. Oggi, i due hanno voltato pagina e sono entrambi fidanzati: Giulia con l'imprenditore Carlo Beretta mentre Andrea con la splendida attrice e modella ...

iperuranio__ : Comunque non di vede un trono classico decente dai tempi di Andrea Damante, pensate come stiamo messi #uominiedonne - Carmen90877924 : Damante da sempre sotto mille treni per Giulia, Zelletta per Natalia, Marco per BeValli, Ludovica per Fabio,Luca pe… - stronzaalcubo : Anch’io voglio un Andrea Damante - luceecenere_ : Questo posto supera tutti i posti in cui siamo stati, però tu superi sempre tutto! In Andrea Damante anche per me g… - mattiiazanin : raga, non io nel post di andrea damante al palma -