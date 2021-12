“The girl in the fountain”, Bellucci: la mia Ekberg, donna e diva (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Monica Bellucci si trasforma in Anita Ekberg. L'attrice italiana fa rivivere la diva tanto amata da Fellini in "The girl in the fountain", il film documentario diretto da Antongiulio Panizzi, presentato in anteprima al festival di Torino, in sala come evento unico l'1 e 2 dicembre. Bellucci dà vita al racconto di un'attrice divorata dalla sua stessa icona e prova a riscattare la figura stereotipata della "ragazza nella fontana". Lei stessa racconta: "In effetti l'ho fatto con estrema umiltà e delicatezza, perché raccontare questa diva è stata per me una grande lezione. E infatti il film racconta questo: l'introspezione di un'attrice e il processo creativo per rappresentare un'altra attrice. E quindi la si vede quest'attrice, in questo caso sono io, mentre lavora con il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Monicasi trasforma in Anita. L'attrice italiana fa rivivere latanto amata da Fellini in "Thein the", il film documentario diretto da Antongiulio Panizzi, presentato in anteprima al festival di Torino, in sala come evento unico l'1 e 2 dicembre.dà vita al racconto di un'attrice divorata dalla sua stessa icona e prova a riscattare la figura stereotipata della "ragazza nella fontana". Lei stessa racconta: "In effetti l'ho fatto con estrema umiltà e delicatezza, perché raccontare questaè stata per me una grande lezione. E infatti il film racconta questo: l'introspezione di un'attrice e il processo creativo per rappresentare un'altra attrice. E quindi la si vede quest'attrice, in questo caso sono io, mentre lavora con il ...

