Supertennis batte ogni record nel giorno di SuperSinner - Cilic: oltre 2,1 milioni di utenti unici! (Di martedì 30 novembre 2021) Supertennis, ieri un altro record assoluto di ascolti: oltre 2,1 milioni di utenti unici! Italia vs Croazia, la sfida dei quarti di finale di Coppa Davis, è stata l'incontro più seguito di sempre sul ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 novembre 2021), ieri un altroassoluto di ascolti:2,1diItalia vs Croazia, la sfida dei quarti di finale di Coppa Davis, è stata l'incontro più seguito di sempre sul ...

Advertising

federtennis : Altro record assoluto di ascolti per @SuperTennisTv! Italia ?? Croazia L'incontro più seguito di sempre sul canale… - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Altro record assoluto di ascolti per #SuperTennisTV! Italia ?? Croazia L'incontro più seguito di sempre sul canale ?? ? O… - SuperTennisTv : Altro record assoluto di ascolti per #SuperTennisTV! Italia ?? Croazia L'incontro più seguito di sempre sul canale… -