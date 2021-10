Koulibaly combatte il razzismo con l’inclusione | da leader politico

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou è l’orgoglio di una civiltà evoluta. È insieme un moderno Madiba, il carismatico Nelson Mandela che guidò il popolo nero del Sudafrica nel lungo cammino per la libertà. E nello stesso tempo è anche l’erede del sommo poeta africano, il simbolo di quella cultura meticcia tra Africa ed Europa, Léopold Sedar Senghor, il presidente del suo paese, il Senegal, affrancato dal colonialismo francese. Kalidou è sommerso da affetto e solidarietà, in questi giorni dopo l’offesa razzista del tifoso della Fiorentina. Non ha dormito per due notti,, il gigante buono, commuovendo non solo i suoi tifosi. E da, da saggio intellettuale, oltre che giocatore, ha espresso il desiderio di incontrare il tifoso fiorentino “per capire il perché di tutto questo”. Davvero KK è un grandeinternazionale. Offeso, amareggiato, addolorato ...