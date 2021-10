GF Vip 6, è mistero sul presunto malore di Miriana Trevisan: cos’è successo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’è un mistero all’orizzonte: nella Casa del GF Vip 6, pare che un concorrente si sia sentito male nella notte. Il nome? Miriana Trevisan. Secondo le indiscrezioni lanciate da Novella 2000 e le voci che in seguito si sono susseguite sul web, Miriana Trevisan avrebbe accusato un malore, di cui attualmente in realtà si sa ben poco. Il tutto sarebbe stato supportato da un video diffuso su Twitter e che avrebbe contribuito ad accrescere il mistero. GF Vip 6, Miriana Trevisan si è sentita male? Secondo quanto riportato anche da Leggo, il nome della concorrente che si è sentita poco bene nella notte è quello della Trevisan: pare che sia stato in ogni caso anche chiamato un medico. I dettagli sulla questione sono stati per il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’è unall’orizzonte: nella Casa del GF Vip 6, pare che un concorrente si sia sentito male nella notte. Il nome?. Secondo le indiscrezioni lanciate da Novella 2000 e le voci che in seguito si sono susseguite sul web,avrebbe accusato un, di cui attualmente in realtà si sa ben poco. Il tutto sarebbe stato supportato da un video diffuso su Twitter e che avrebbe contribuito ad accrescere il. GF Vip 6,si è sentita male? Secondo quanto riportato anche da Leggo, il nome della concorrente che si è sentita poco bene nella notte è quello della: pare che sia stato in ogni caso anche chiamato un medico. I dettagli sulla questione sono stati per il ...

