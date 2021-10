Non Una Di Meno, giornata di mobilitazione nazionale per le “malattie femminili” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il movimento femminista Non Una Di Meno ha indetto una giornata di mobilitazione nazionale prevista per il 23 ottobre. Molte donne scendono in piazza in diverse città italiane per battersi per il riconoscimento di alcune malattie, comunemente chiamate “femminili”, come la vulvodinia, la neuropatia del pudendo, la fibromialgia e l’endometriosi. Si tratta di disturbi che molto spesso vengono ignorati dalla medicina, sono poco studiate e, soprattutto, sono caratterizzate da un forte ritardo diagnostico. Queste patologie non sono riconosciute dal Servizio Sanitario nazionale, e le donne che ne sono affette sono costrette a pagare somme esorbitanti per le cure. Inoltre, possono volerci anni per individuare il problema, ricorrendo nel frattempo a farmaci o interventi non ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021) Il movimento femminista Non Una Diha indetto unadiprevista per il 23 ottobre. Molte donne scendono in piazza in diverse città italiane per battersi per il riconoscimento di alcune, comunemente chiamate “”, come la vulvodinia, la neuropatia del pudendo, la fibromialgia e l’endometriosi. Si tratta di disturbi che molto spesso vengono ignorati dalla medicina, sono poco studiate e, soprattutto, sono caratterizzate da un forte ritardo diagnostico. Queste patologie non sono riconosciute dal Servizio Sanitario, e le donne che ne sono affette sono costrette a pagare somme esorbitanti per le cure. Inoltre, possono volerci anni per individuare il problema, ricorrendo nel frattempo a farmaci o interventi non ...

Advertising

capuanogio : Regola 12, pagina 93: il vantaggio 'non deve essere applicato... a meno che non ci sia una chiara opportunità di se… - CarloCalenda : Salvini non ha una linea. È solo quotidiano multiforme casino di un leader allo sbando. Uniche posizioni sensate e… - ZZiliani : L’Italia è il paese in cui l’arbitro che ha regalato alla #Juventus la qualificazione in #Champions con questo rigo… - 91GVLDWING : la mia amica non capisce che se una persona dice 'sto tremando dall'ansia, ho la tachicardia' non bisogna risponder… - moniaple : RT @LVita07: @RosSim80 @autocostruttore Proprio stasera una paziente in studio mi raccontava di una sua amica, allergica ai vaccini e quind… -