Brescia non è stato il papà ma il fratellino a sparare alla quindicenne Viola

Brescia, 17 ottobre 2021 - Viola Balzaretti, la ragazzina di 15 anni appena, non è stata uccisa dal papà ma dal fratellino tredicenne con un colpo di fucile e ieri sera a San felice del Benaco.

