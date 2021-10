Taiwan e Mar Cinese Meridionale: come la Cina prepara la terza guerra mondiale (Di sabato 16 ottobre 2021) Partiamo da un numero: 150. Nei primi cinque giorni del mese di ottobre Taiwan ha visto almeno 150 incursioni di velivoli cinesi nella propria Adiz (Air Defense Identification Zone). Si tratta di un numero record. Taipei ha affermato che il mese scorso gli aerei militari cinesi, inclusi bombardieri, caccia e aerei da ricognizione, erano entrati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 ottobre 2021) Partiamo da un numero: 150. Nei primi cinque giorni del mese di ottobreha visto almeno 150 incursioni di velivoli cinesi nella propria Adiz (Air Defense Identification Zone). Si tratta di un numero record. Taipei ha affermato che il mese scorso gli aerei militari cinesi, inclusi bombardieri, caccia e aerei da ricognizione, erano entrati InsideOver.

Advertising

InformazioneA : #Cina #USA Secondo media cinesi, una nave da ricerca Usa che sta raccogliendo dati nel Mar Cinese Meridionale in r… - AntigoneCris : RT @TorciaPolitica: Il presidente della Russia Putin sostiene che i paesi estranei alla regione non dovrebbero interferire nella questione… - TorciaPolitica : Il presidente della Russia Putin sostiene che i paesi estranei alla regione non dovrebbero interferire nella quest… - Enrico_Cataldo : 1/5 Le marine russa e cinese hanno dato il via alle manovre navali bilaterali Joint Sea 2021 nel Mar del Giappone.… - claudiosavonaIT : @ManuDagostino no certo, anche tutt’ora abbiamo assetti navali sia nell’Egeo che nel mar nero, ma ora il baricentro… -