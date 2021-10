Alitalia (non è) finita. L'ultimo giorno di trattativa per il marchio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sta per finire. Non è ancora finita. L’ultimo volo dell’Alitalia, la compagnia di bandiera, è un itinerario di carte e commissari. Immaginato come un passaggio di testimone, da Alitalia a Ita, la trattativa è in realtà ancora in corso. Una (Alitalia) deve chiudere senza fallire ma la nuova (Ita) deve acquistare il brand per cominciare. E la trattativa va in scena proprio nell’ultimo giorno. Ita per ottenere il famoso “Az”, che tutti hanno visto su uno dei biglietti Alitalia, deve acquisire il marchio. Il valore era di 290 milioni, ma l’accordo dovrebbe chiudersi su 90 milioni. Ita partirebbe con una flotta di 52 aerei. Un accordo che ha visto in questi mesi contrapporre la vecchia compagnia con ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sta per finire. Non è ancora. L’volo dell’, la compagnia di bandiera, è un itinerario di carte e commissari. Immaginato come un passaggio di testimone, daa Ita, laè in realtà ancora in corso. Una () deve chiudere senza fallire ma la nuova (Ita) deve acquistare il brand per cominciare. E lava in scena proprio nell’. Ita per ottenere il famoso “Az”, che tutti hanno visto su uno dei biglietti, deve acquisire il. Il valore era di 290 milioni, ma l’accordo dovrebbe chiudersi su 90 milioni. Ita partirebbe con una flotta di 52 aerei. Un accordo che ha visto in questi mesi contrapporre la vecchia compagnia con ...

Advertising

nicola_pinna : #Sardegna e #Continuitàterritoriale: dopo #Alitalia arriva #Volotea. Pochi caratteri non mi bastavano, per preveder… - NicoViscomi : RT @ylefsch: Giornata tristemente storica oggi, #Alitalia dopo 74 anni effettua i suoi ultimi voli ! Non avremo più una compagnia di bandi… - IAmGippi : @Alitalia Buongiorno, non riesco fare check-in on line per il volo AZ1288 del 15 ottobre da Napoli a Milano, usando… - ShootersykEku : 5.000 dipendenti di Alitalia in cassa integrazione sarebbero costati 500mln l'anno,x 10 anni avremmo speso la metà… - GL_Gioia : Domani prendo un volo #ITA, la figlia di @Alitalia. Devo fare il check-in online: non funziona. Chiamo il customer… -