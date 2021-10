Highlights basket Tenerife-Sassari 87-60 | Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Glidi Lenovo-Banco di Sardegna87-60, match della seconda giornata del gruppo A di. Ancora una sconfitta a livello europeo per la Dinamo, che regge nel primo quarto ma poi crolla nel secondo periodo in cui mette a segno appena sei punti in dieci minuti. Si complica quindi il cammino internazionale dei ragazzi di Cavina, chiamati ora a cercare la reazione nei prossimi turni.: CRONACA E TABELLINO: RISULTATI E CLASSIFICA GLISportFace.

Allianz Pallacanestro Trieste batte Germani Brescia per 80 - 72 nella sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo secondo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks con 25 punti davanti al suo avversario Amedeo Della Valle che si ferma a quota 19. L'AX Armani Exchange Milano è rimasta imbattuta nella Regular Season dell'EuroLeague di Turkish Airlines superando il Maccabi Playtika Tel Aviv per 81-70 al ... L'anno record dello sport italiano non si ferma. Alla lunga lista di successi azzurri si è aggiunta anche la Nazionale di basket con sindrome di Down, che si è laureata campione d'Europa. Agli Euro Tr ...