Swami: chi è la figlia di Elenoire Casalegno (Di domenica 26 settembre 2021) Capelli biondissimi e occhi azzurri, Swami Anaclerio è la figlia di Elenoire Casalegno, a cui somiglia veramente molto. Nata nel 1999, suo padre è il DJ di Virgin Radio Ringo, che le ha trasmesso la passione per la moto e la musica. Swami è una ragazza molto semplice nonostante i genitori lavorino nel mondo dello spettacolo: infatti sembra non interessarle quella vita, preferendo una vita più riservata e lontana dai riflettori. Su Instagram mostra la propria quotidianità, lontana dagli scatti patinati delle sue coetanee influenze, che si divide tra amici, passioni e fidanzato. Sporadiche anche le partecipazioni in televisione: dapprima al Grande Fratello Vip, per fare una sorpresa alla mamma all’epoca concorrente, e poi a Le Iene, complice di uno scherzo ai danni del gelosissimo papà. Il nome ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Capelli biondissimi e occhi azzurri,Anaclerio è ladi, a cui somiglia veramente molto. Nata nel 1999, suo padre è il DJ di Virgin Radio Ringo, che le ha trasmesso la passione per la moto e la musica.è una ragazza molto semplice nonostante i genitori lavorino nel mondo dello spettacolo: infatti sembra non interessarle quella vita, preferendo una vita più riservata e lontana dai riflettori. Su Instagram mostra la propria quotidianità, lontana dagli scatti patinati delle sue coetanee influenze, che si divide tra amici, passioni e fidanzato. Sporadiche anche le partecipazioni in televisione: dapprima al Grande Fratello Vip, per fare una sorpresa alla mamma all’epoca concorrente, e poi a Le Iene, complice di uno scherzo ai danni del gelosissimo papà. Il nome ...

