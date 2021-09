Politano | Dobbiamo continuare a giocare così | il Cagliari è una squadra forte

(Di domenica 26 settembre 2021) Durante l'intervallo del match Napoli-, Matteoè intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Gli inserimenti dei centrocampisti?ci siamo allenati, sono la chiave della partita per mettere in difficoltà la loro difesa., perchè il. Reazione degli ospiti? Pensiamo a noi stessi e a cercare di tenere la palla il maggior tempo possibile".

Poi ci sono momenti dove si fa meglio e altri dove si fa peggio, noiessere pronti a tutto"... Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz e Anguissa a centrocampo,(...Poi ci sono momenti migliori e peggiori,essere pronti a tutto' . Clima sereno e a ... si va verso la conferma dello starging eleven opposto giovedì scorso alla Sampdoria conal posto ...Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn nell’intervallo. “ Abbiamo approcciato bene la partita trovando il gol, dobbiamo continjare con la pressione alta e chiuderla. Non so se secondo tempo l ...premi F5 o aggiorna la pagina da app per seguire il live. 11' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Anguissa lancia in area Zielinski, il polacco scatta e dà un gran palla al ...