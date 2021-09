Elettrodomestici – Frigoriferi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il frigorifero è un elettrodomestico utilizzato in tutte le cucine, probabilmente è quello più importante, dal momento che al proprio interno vengono conservati i cibi. In commercio esistono numerosi tipi di frigorifero, ognuno dei quali ha delle caratteristiche ben precise, vediamoli di seguito. Varietà diverse diCome detto isi differenziano tra di loro per le proprie caratteristiche strutturali e tecniche. Vi sono ad esempio ida incasso, side by side, combinato, doppia porta, no frost e altri.da incasso Ida incasso sono progettati appositamente per essere inseriti all’interno di un mobile cucina. Questo tipo di frigorifero necessita di una buona quantità di aria, quindi in fase di progettazione va tenuto conto di ciò. ...