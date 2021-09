(Di giovedì 23 settembre 2021)– Continuano i controlli a contrasto dell’smo commerciale da parte della Polizia Locale diCapitale nei diversi quartieri della Capitale. Gli ultimi interventi hanno riguardato la zona Laurentina, dove gli agenti del VIII Gruppo “Tintoretto” hanno proceduto al sequestro di oltre 6diper violazione delle norme relative alla vendita della merce sul suolo pubblico. E’ di circa 2mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate nei confronti di tre gestori, di nazionalità straniera, degli esercizi trovati non in regola, per mancata osservanza delle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana. Tutta la merce è stata devoluta ad un’associazione impegnata in iniziative di solidarietà e promozione sociale. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte ...

ilfaroonline : Roma, venditori abusivi di frutta e verdura: sequestrati 6 quintali di prodotti ortofrutticoli - Gaetano38397120 : @LegaSalvini mentre il Cazzaroverde fa proclami come i venditori di pentole bucate, la Regina di Roma lavora sempre. - Roma_Amore_Mio : Roma, 1910 ca, scena di vita quotidiana animata da venditori con Banchetti di vendita, e persone di passaggio, dava… - Marisab79879802 : RT @RItaliano3: - RItaliano3 : -

Ultime Notizie dalla rete : Roma venditori

