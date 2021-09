Medagliere Mondiali ciclismo 2021: Italia terza con l’oro di Filippo Ganna! (Di martedì 21 settembre 2021) Oggi, domenica 19 settembre, si è aperta l’edizione numero 88 dei Mondiali di ciclismo su strada, che si concluderà domenica 26 settembre. La prima prova in programma è stata la cronometro individuale maschile elite, che si è disputata tra Knokke-Heist e Bruges, ed è stata lunga 43.3 km: a vincere, bissando il titolo già detenuto, è l’azzurro Filippo Ganna, che vince in 47’47”, precedendo due belgi, padroni di casa: secondo Wout van Aert a 6?, terzo Remco Evenepoel a 44?. Di seguito il Medagliere aggiornato della manifestazione. Medagliere Mondiali 2021 ciclismo Pos. Paese O A B T. 1 Danimarca 2 0 0 2 2 Paesi Bassi 1 0 1 2 3 Russia 1 0 0 1 3 Italia 1 0 0 1 5 Gran ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) Oggi, domenica 19 settembre, si è aperta l’edizione numero 88 deidisu strada, che si concluderà domenica 26 settembre. La prima prova in programma è stata la cronometro individuale maschile elite, che si è disputata tra Knokke-Heist e Bruges, ed è stata lunga 43.3 km: a vincere, bissando il titolo già detenuto, è l’azzurroGanna, che vince in 47’47”, precedendo due belgi, padroni di casa: secondo Wout van Aert a 6?, terzo Remco Evenepoel a 44?. Di seguito ilaggiornato della manifestazione.Pos. Paese O A B T. 1 Danimarca 2 0 0 2 2 Paesi Bassi 1 0 1 2 3 Russia 1 0 0 1 31 0 0 1 5 Gran ...

Advertising

SpazioCiclismo : Il Medagliere mondiale parte con l'Italia in testa #Flanders2021 - macondo83 : ?????????? Eurovision. Europei: calcio, ciclismo (in linea, crono mista e altro + medagliere finale), pallavolo (m e… - infoitsport : Medagliere Mondiali ciclismo 2021: Italia in testa con l'oro di Filippo Ganna! - marcoreggio : Europei Trentino 2021, il medagliere finale: trionfo Italia! -