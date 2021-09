Usa | Biden cancella il divieto di Trump | da novembre i viaggiatori vaccinati potranno entrare negli Stati Uniti

(Di lunedì 20 settembre 2021) Prima l’indiscrezione del Financial Times, poi la conferma della Casa Bianca: iinternazionali completamente. Con questa decisione, di fatto viene messa la parola fine ai 18 mesi diimposti da Donaldall’inizio della pandemia e poi mantenuti da Joe. Il cambio di rotta dell’amministrazione, che arriva all’avvio dei lavori dell’assemblea dell’Onu e mentre le tensioni frae Francia sono alte, si inserisce – hanno fatto sapere alcune fonti ai media – in una revisione più ampia sui viaggi internazionali volta a sostituire i divieti al momento in vigore per differenti aree del ...

Advertising

masechi : ?? La Francia ha cancellato una serata di gala a Washington. Doveva festeggiare l’alleanza con gli Stati Uniti. A Pa… - masechi : ?? Alleanza tra Usa, Australia e Gb prevede fornitura per Sidney di sottomarini a propulsione nucleare. Francia estr… - carolina300615 : @AlbertoLetizia2 Sono sempre USA. Biden forse, e dico forse, in qualche caso sarà un po' meno detestabile dell'altr… - massimosab : RT @byoblu: La legge che dà al presidente USA pieni poteri di guerra, svincolati dal Congresso, era stata redatta dal senatore democratico… - byoblu : La legge che dà al presidente USA pieni poteri di guerra, svincolati dal Congresso, era stata redatta dal senatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden

Il Fatto Quotidiano

Nell'annunciare l'allentamento delle restrizioni, l'amministrazionemette in evidenza che i cittadini americani non vaccinati avranno bisogno di un test il giorno prima di partire per gli. ...Il capo dell'Eliseo si incontrerà 'nei prossimi giorni' conper discutere della questione, ha ... I contatti tra il governo francese eci sono già stati. Un funzionario citato dal Washington ...Dopo un forte pressing di Bruxelles, il presidente Biden ha deciso di mettere fine da novembre al travel ban per tutti i cittadini del Vecchio Continente che hanno completato il ciclo vaccinale. Per ...Da novembre gli Stati Uniti riapriranno le loro porte ai viaggiatori, ma solo a quelli "pienamente vaccinati".