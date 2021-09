'Tre piani', arriva al cinema il film di Nanni Moretti (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo essere stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2021, il film di Nanni Moretti 'Tre piani' esce nelle sale cinematografiche italiane giovedì 23 settembre, portandosi dietro recensioni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo essere stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2021, ildi'Tre' esce nelle saletografiche italiane giovedì 23 settembre, portandosi dietro recensioni ...

Advertising

fedeguglietta : Sabato vado a vedere «Tre piani» ?? - giulsxhes : sto studiando i condensatori piani ve lo giuro ho letto tre righe e non ci ho capito più un cazzo - cinematografoIT : Una palestra di democrazia e un laboratorio dei rapporti sociali, con al centro il rilancio della sala cinematograf… - adelestancati : RT @ciroizzo3: I tre piani dell'anima non esistono dentro di noi. Esistono nella distanza tra la nostra bocca e l'orecchio di chi ascolt… - AlmiraUva : RT @ciroizzo3: I tre piani dell'anima non esistono dentro di noi. Esistono nella distanza tra la nostra bocca e l'orecchio di chi ascolt… -