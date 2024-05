Calcio Prima e Seconda Categoria - risultati e marcatori della 30^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 4 maggio 2024) I verdetti: nel girone B dii play-off saranno Real Cameranese-Castelleonese e Montemarciano-Filottranese, i play-out Labor-Senigalliae Staffolo-Chiaravalle. InC, Argignano in finale play-off contro la vincente di Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere. Nel girone F, Treiese costretta alla semifinale contro il Ripe San Ginesio IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 4 maggio 2024 – Al di là delle polemiche e dei fatti di cronaca, la 30^dinon ha deluso le attese e ci ha regalato grandi sorprese.Nel girone B di, il Sassoferrato Genga ha vinto il campionato (leggi qui) pur perdendo per 3-4 contro la Sampaolese, in un match ...