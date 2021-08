Cristian Romero saluta l’Atalanta: “Gasperini mi ha fatto crescere tantissimo” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sono molto contento per l’anno che ho fatto all’Atalanta, mi dispiace lasciare Bergamo ma devo pensare alla mia carriera. Spero che questa sia una buona scelta“. Parola di Cristian Romero, ormai ex difensore nerazzurro, che ha lasciato la città per trasferirsi al Tottenham. Alle 18 circa la partenza per la capitale inglese, domani il giocatore ufficializzerà l’accordo con la sua nuova squadra. E ci sono prime parole da difensore degli Spurs: “Ringrazio il Tottenham e Paratici che mi hanno voluto fortemente, dal primo giorno erano interessati a me. Mi piace il progetto. Ora però devo rispondere in campo. Ringrazio tutta ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sono molto contento per l’anno che hoal, mi dispiace lasciare Bergamo ma devo pensare alla mia carriera. Spero che questa sia una buona scelta“. Parola di, ormai ex difensore nerazzurro, che ha lasciato la città per trasferirsi al Tottenham. Alle 18 circa la partenza per la capitale inglese, domani il giocatore ufficializzerà l’accordo con la sua nuova squadra. E ci sono prime parole da difensore degli Spurs: “Ringrazio il Tottenham e Paratici che mi hanno voluto fortemente, dal primo giorno erano interessati a me. Mi piace il progetto. Ora però devo rispondere in campo. Ringrazio tutta ...

