Scuola: si ragiona sull’obbligo Green pass per gli insegnanti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Giovedì è in programma un Consiglio dei ministri per affrontare il tema del Green pass che, come è noto, entra in vigore venerdì 6 agosto. Tra i punti all’ordine del giorno dobrebbero esserci nuove misure per la Scuola e i trasporti mentre sul tavolo non ci sono le norme sul certificato nei luoghi di lavoro. Circa la Scuola, in particolare il personale scolastico, l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di maggioranza, sarebbe quella di introdurre l’obbligo del pass, anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell’85% circa (tranne ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Giovedì è in programma un Consiglio dei ministri per affrontare il tema delche, come è noto, entra in vigore venerdì 6 agosto. Tra i punti all’ordine del giorno dobrebbero esserci nuove misure per lae i trasporti mentre sul tavolo non ci sono le norme sul certificato nei luoghi di lavoro. Circa la, in particolare il personale scolastico, l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di maggioranza, sarebbe quella di introdurre l’obbligo del, anche considerando che l’incidenza di vaccinati trae personale è già altissima, dell’85% circa (tranne ...

